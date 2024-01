Prasówka 19.01.2024 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Olga Frycz w mediach społecznościowych często chwali się prywatnymi chwilami ze swojego życia. Aktorka, influencerka trzykrotnie nominowana do Orłów za drugoplanowe role kobiece chociaż od lat mieszka w Warszawie, pochodzi właśnie z Krakowa. Kilka lat temu urządziła w apartament, a teraz kilka miesięcy temu przeprowadziła się do nowego domu. W mediach społecznościowych chętnie chwali się także swoimi podróżami. Ostatnio odwiedziła Hiszpanię. Zobaczcie jak wygląda codzienne życie krakowskiej aktorki.

Co robić na ferie zimowe w Krakowie? To pytanie zadaje co roku wielu rodziców. Przedstawiamy TOP 14 pomysłów i największych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Niektóre propozycje są na tyle ciekawe, że zainteresują także dorosłych. Brzmi jak dobry plan? Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, jak dobrze wykorzystać czas zimowych ferii w Krakowie.

Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim.