Prasówka 19.10.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Zastanawiacie się, gdzie zaplanować zimowy urlop czy krótką weekendową wycieczkę w Europie, by nacieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia czy sylwestra? Okazuje się, że nie musicie daleko jechać. W nowym rankingu 10 najlepszych miejsc na zimowy urlop w Europie, stworzonym przez brytyjskich ekspertów, zwyciężyło polskie miasto i wcale nie chodzi o Zakopane. Sprawdźcie, czym tak zachwyciło zagranicznych ekspertów.

Jaworzyna Krynicka szykuje się na rozpoczęcie sezonu zimowego, który wymaga specjalnych przygotowań. Już wkrótce rozpocznie się coroczny przegląd techniczny kolejki gondolowej, który potrwa miesiąc. To ostatnia szansa na jesienną przejażdżkę nad koronami drzew.

Który cmentarz w Polsce jest najstarszy? Okazuje się, że wcale nie Powązki czy Cmentarz Rakowicki. Przedstawiamy 6 polskich nekropolii z najdłuższą historią – to wyjątkowo nastrojowe miejsca na jesienny spacer i Wszystkich Świętych. Przekonajcie się, który polski cmentarz rzeczywiście powstał najwcześniej.

Nie żyje 26-letni mężczyzna z Zubrzycy Dolnej, w powiecie nowotarskim. Mężczyzna miał zostać postrzelony przez policjanta podczas porannej interwencji, którą podjęli funkcjonariusze. Wszystko wskazuje na to, że mundurowi oddali strzał w obronie własnej, po tym, jak jeden z nich został ugodzony nożem.

Seitan to czysty gluten pszeniczny odpowiednio przyprawiony wędzonymi składniami. To także jeden z najbardziej popularnych mięsnych zamienników w kuchni wegańskiej. Seitan ma teksturę podobną do mięsa drobiowego i ma wszechstronne zastosowanie w kuchni. Poznaj przepis na domowy seitan.