Prasówka 19.12.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z poniedziałku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.12, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co robić w święta w Krakowie. Brak planów? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji”?

Prasówka Krynica-Zdrój 19.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Co robić w święta w Krakowie. Brak planów? W Krakowie nie będziesz się nudzić. Oto lista atrakcji Spędź święta w Krakowie. Dla tych, którzy planują przyjechać w tym wyjątkowym czasie do stolicy Małopolski zdecydowanie nie zabraknie atrakcji. Choinki, błyszczące lamki, spotkania z rodziną, zapachy świątecznych potraw i grzanego wina, świąteczne piosenki to wszystko zdecydowanie kojarzy nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Jak połączyć to wszystko i nie nudzić się? Oto świąteczna lista atrakcji, dostępnych w Krakowie.

📢 "Pilne! Rasowy szczeniak do oddania za darmo" - takie ogłoszenia to oszustwo! Masowo pojawiają się na Facebooku Ma na imię Kessy/Juana, uroczy francuski buldog/maltańczyk. Ma trzy i pół miesiąca i jest w doskonałej kondycji. Patrzy na ciebie ślicznymi oczkami ze zdjęcia. Nic tylko przygarnąć, i to za darmo, gdy za szczeniaka takiej rasy trzeba zapłacić kilka tysięcy złotych. Takie ogłoszenia co jakiś czas pojawiają się na Facebooku. Wielu dało się już "naciąć" i gorzko żałują. To perfidne oszustwo. Można stracić wiele pieniędzy.

📢 Zakazane i dzikie Bieszczady. Tak było przez lata. Przed wojną tętniły życiem Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

Prasówka 19.12 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zachwycające zjawisko o zachodzie słońca. Chmury soczewkowate uchwycone na zdjęciach w różnych rejonach Sądecczyzny Przepiękny zachód słońca, który podkreślił wyjątkowość chmur o kształcie soczewki, fachowo zwanych Altocumulus lenticularis można było podziwiać z różnych miejsc na Sądecczyźnie ale też w innych regionach Polski i Słowacji. Na Jaworzynie Krynickiej uwiecznił je fotograf Adam Olszowski. Swoimi zdjęciami podzielili się też nasi sadeccy Czytelnicy. Zobaczcie te bajkowe ujęcia.

