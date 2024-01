Prasówka 20.01.2024 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.01, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce”?

Prasówka Krynica-Zdrój 20.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Plebiscyt Edukacyjny. Poznaj najlepszych nauczycieli w Małopolsce Dziś wielki finał naszej akcji: Plebiscyt Edukacyjny 2023 rozstrzygnięty! Poznajcie zwycięzców Plebiscytu Edukacyjnego! W szacownych murach Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, mieliśmy zaszczyt gościć laureatów Plebiscytu Edukacyjnego z Małopolski. Kto został najlepszym nauczycielem? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze? Który nauczyciel zdobył największe uznanie? Zobacz naszą relację.

📢 Prokuratura Rejonowa w Muszynie nie wszczęła śledztwa w sprawie torów MTB na Górze Parkowej. Zawiadomienie złożył mieszkaniec uzdrowiska Zarzuty względem burmistrza Piotra Ryby z Krynicy-Zdroju oraz urzędników są bezpodstawne. Prokuratura Rejonowa w Muszynie nie znalazła przesłanek do wszczęcia śledztwa. Chodzi o dopuszczenie do użytkowania torów MTB na Górze Parkowej, które według zgłaszającego były źle przygotowane, nie miały odwodnienia i trzeba było dokładać do ich naprawy.

📢 Życzenia na Dzień Babci 21 stycznia 2024. Najpiękniejsze kartki z życzeniami - gotowe do pobrania i wysłania! 21 i 22 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Kartki z życzeniami to świetny sposób by sprawić przyjemność najbliższej osobie. Taką kartkę online wystarczy pobrać wraz z dołączonymi do niej życzeniami i wysłać w formie SMS, e-maila czy wiadomości na Facebooku. U nas znajdziecie piękne propozycje kartek z życzeniami dla Babci. Nie zapomnijcie złożyć najserdeczniejszych życzeń.

Prasówka 20.01 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Awaria na Kasprowym Wierchu. Planujesz wycieczkę? Przygotuj się na problemy z kolejką linową Turystów wybierających się w Tatry może zaskoczyć brak możliwości wjechania kolejką linową na Kasprowy Wierch. W piątek (19.01) kolejką linową na Kasprowy Wierch nie dojedziemy. Polskie Koleje Linowe (PKL) poinformowały, że kursowanie zostanie wznowione dopiero po przeprowadzeniu prac serwisowych. Aktualnie trwają prace naprawcze.

📢 Skoki narciarskie. Oto skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Zakopanem 2024. Nie wykorzystamy pełnej puli startowej W Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem (19-21 stycznia) wystartuje ośmiu reprezentantów Polski. Polski Związek Narciarski w czwartek, dzień przed pierwszymi oficjalnymi zawodami, podał skład kadry. Nie wykorzystujemy pełnej przysługującej nam puli.

