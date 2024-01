Prasówka 22.01.2024 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Zakopanem długo trzymały kibiców w napięciu. Wyniki przyniosły niedosyt, bo w konkursie indywidualnym mający szansę na podium Aleksander Zniszczoł w drugiej serii spisał się gorzej. Niemniej przed mistrzostwami świata w lotach widać, że w naszej kadrze są ruchy do przodu. Oto relacja i mnóstwo zdjęć z zawodów.

Piwniczna-Zdrój to prawdziwa perełka na sądeckim szlaku górsko-uzdrowiskowym. Leży na styku Pasma Radziejowej i Jaworzyny, w samym sercu Beskidu Sądeckiego. Zamieszkuje ją ciekawa grupa etniczna Czarnych Góral. Uzdrowisko kiedyś tętniło życiem i było modnym i atrakcyjnym miejscem do wypoczynku i lecznictwa. Tak wyglądało w latach świetności. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Fotopolska.eu oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Góra Parkowa, która jest szczytem Parku Zdrojowego, to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc w Krynicy-Zdroju. Można wjechać tam kolejką, albo wybrać się na wycieczkę. Na szczycie czeka Park Światła, który "przenosi w czasie do lat 30. XXw.". To zimowa atrakcja chętnie odwiedzana przez turystów. Można też tam pozjeżdżać na sankach.