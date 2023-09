Prasówka 23.09.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.09, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ciężarówka z 24 tonami jabłek przewróciła się w Przyborowie na DW 768. Są utrudnienia w ruchu”?

Prasówka Krynica-Zdrój 23.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ciężarówka z 24 tonami jabłek przewróciła się w Przyborowie na DW 768. Są utrudnienia w ruchu Do nietypowego wypadku doszło w piątkowy wieczór 22.09 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. Ciężarówka przewożąca 24 tony jabłek zjechała do rowu i przewróciła się na bok. Kierowca trafił do szpitala. Są utrudnienia w ruchu.

📢 Dieta przeciwko stłuszczeniu wątroby. Te 11 produktów pomaga odwrócić NAFLD – zobacz wyniki badań i sprawdź najlepszą dietę Stłuszczenie wątroby to niewidoczne i nieodczuwalny problem. Objawy pojawiają się późno, tymczasem choroba sprzyja zawałom i udarom. Niealkoholowe stłuszczenie wątroby (NAFLD) dotyczy nawet co trzeciej dorosłej osoby, tymczasem brak jest zaleceń odnośnie leczenia dietą – a to podstawa również zdaniem lekarzy. Zobacz wyniki badań, w których wskazano 11 najważniejszych produktów i polecany rodzaj jadłospisu.

📢 Najrzadziej odwiedzane kraje świata. Dlaczego nikt tam nie jeździ? Niektóre wyglądają jak z bajki... Patrząc na listę najrzadziej odwiedzanych krajów świata aż trudno uwierzyć, że nikt prawie nikt nie odwiedza tych lokalizacji. Niektóre z nich wyglądają niczym z bajki i z pewnością pokochałby je niejeden zwolennik wypoczynku pod palmami. Zobaczcie, które kraje świata nie mogą liczyć na częste wizyty turystów.

Prasówka 23.09 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Izabela Macudzińska-Borowiak w nowych włosach? Internautki porównują „królową życia” z Beyoncé i Jennifer Lopez Izabela Macudzińska-Borowiak to jedna z bohaterek słynnego telewizyjnego show „Królowe życia”, a także projektantka mody i stylistka. Ostatnio w swoich mediach społecznościowych pokazała się w nowej odsłonie, a w komentarzach posypały się komplementy oraz porównania do Beyoncé i Jennifer Lopez. Zobacz odmienioną celebrytkę!

📢 Anna Popek dołączyła ją do czarnej stylizacji, a Małgorzata Socha do jeansów i transparentnej bluzki. Marynarka damska to jesienny must have Marynarka damska to nieodłączny element jesiennych i zimowych stylizacji. Przydaje się do biura, po godzinach, gdy załatwiamy codzienne sprawunki, ale też jest ciekawym wyborem na wieczorne wyjście na miasto czy koncert. Anna Popek stylizuje ją na przeróżne sposoby, ostatnio tworząc elegancki look, odsłaniający nogi. Małgorzata Socha też wie, z czym łączyć marynarkę i sięga po nią zarówno do sukienek, jak i spodni. 📢 Małopolski kalendarzyk sportowy - 22-24 września 2023 r. Terminarz wybranych imprez sportowych, planowanych w Małopolsce od piątku do niedzieli 22-24 września 2023 roku. 📢 Alert RCB w sprawie szczepionek dla lisów. Dostałeś takiego SMS-a? Sprawdź, o co chodzi "Uwaga! W dn. 23.09-3.10 z samolotów będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - wiadomości SMS takie treści otrzymali dzisiaj mieszkańcy Małopolski. To w związku z akcją szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie, która rozpocznie się już w sobotę 23 września. Szczepionki zrzucane zostaną z samolotów w lasach, na polach i łąkach oraz będą rozkładane ręcznie w parkach.

📢 Agata Kornhauser-Duda w eleganckich cygaretkach. Te spodnie idealnie podkreślają długie nogi prezydentowej i eksponują kostki Agata Kornhauser-Duda podczas podróży do Stanów Zjednoczonych pokazuje się w różnych kreacjach. Moda biznesowa rządzi się swoimi prawami – o czym dobrze wie pierwsza dama. Jej stylizacje są dopasowane do okazji, sylwetki i gustu żony prezydenta. Ubiór, który tym razem założyła to idealna propozycja dla każdej eleganckiej dojrzałej kobiety, która szuka outfitu do biura na ciepły jesienny dzień.

📢 Długi Polaków - alimenty. Gdzie w Polsce najczęściej nie płaci się na swoje dzieci? Zobacz, jak wypadła Małopolska W Polsce 292 tys. osób, głównie mężczyzn, uchyla się od obowiązków alimentacyjnych i ma łącznie ponad 14,5 mld zł długów z tego tytułu. Najgorzej pod tym względem wypadają mieszkańcy Warmińsko-Mazurskiego i Dolnego Śląska, gdzie na 1 tys. pełnoletnich mężczyzn odpowiednio 29 i 25 zalega z płatnościami na dzieci, podczas gdy krajowa średnia to 18. Dane KRD pokazują również, że większość dłużników alimentacyjnych ma zwyczaj nie płacić także za inne zobowiązania. 60 proc. z nich ma inne nieuregulowane zaległości, których suma jest bliska niemal 2,4 mld zł.

📢 Życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Najlepsze, oryginalne i zabawne życzenia Dzień Chłopaka już 30 września. Z tej okazji warto pamiętać o złożeniu swojemu przyjacielowi, chłopakowi lub tacie pięknych życzeń. Poniżej znajdziecie życzenia, które bez problemu wyślecie sms-em, messengerem lub napisać na ozdobnej kartce. Przeczytajcie życzenia na Dzień Chłopaka i wybierzcie te najlepsze dla swojego wybranka! 📢 Bilety na PŚ w skokach narciarskich w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem. Sprzedaż wejściówek na PolSKI Turniej rusza 22 września Bilety na Puchar Świata w skokach narciarskich w Polsce - zawody odbędą się w styczniu 2024 r. w Wiśle, Szczyrku i Zakopanem - kupować można od piątku, 22 września. Sprzedaż wejściówek na PolSKI Turniej ruszy o godz. 12 na platformie ebilet.pl. 📢 Małopolskie jaskinie. Tajemnicze i niezwykłe. Idealne na nietypową wycieczkę. W regionie mamy ich całkiem sporo Jaskinie w Małopolsce stanowią nie lada atrakcję turystyczną. Tego, że są niezwykłe i zachwycające nie można im odmówić. W naszym regionie znajduje się ponad półtora tysiąca jaskiń, ale kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Jaskinie to zdecydowanie dobry wybór na wycieczkę i spędzenie wolnego czasu w otoczeniu natury. Gotowi na wycieczkę do małopolskich jaskiń? Przedstawiamy kilka z nich!

