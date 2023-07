Prasówka 27.07.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Na stacji narciarskiej Grupy PKL - Jaworzynie Krynickiej trwają już przygotowania do Pucharu Świata w Snowboardzie. Historyczna impreza odbędzie się w lutym 2024 w Krynicy-Zdroju, na najlepiej przygotowanych trasach w Polsce. Teraz teren wizytowali przedstawiciele Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Kolejne zawody o międzynarodowej randze to szansa dla Krynicy-Zdroju.

Długie sukienki to idealna stylizacja na lato. Do wyboru jest mnóstwo kolorów i fasonów. Z pewnością każda z was wybierze coś dla siebie. My przyjrzeliśmy się, na jakie modele postawiły polskie celebrytki, takie jak Ewa Skibińska, Katarzyna Cichopek i Julia Wieniawa.