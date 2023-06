Prasówka 28.06.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

"Czas nas uczy pogody" to tytuł tegorocznej, piątej już edycji letniego Koncertu Pod Wieżą w Krynicy-Zdroju. W programie usłyszymy przeboje, do których teksty napisał Jacek Cygan. Zaśpiewają: Anna Jurksztowicz, Sławek Uniatowski, Jacek Wójcicki, francuski wokalista Chris Schittulli oraz sam autor Jacek Cygan. Koncert odbędzie się 15 lipca u stóp wieży widokowej, a bilety kupić można na www.biletserwis.pl oraz w kasach Słotwiny Arena Ski & Bike Park.

Żel aloesowy to kosmetyk pielęgnacyjny, który latem jest wręcz niezbędny. To nie tylko świetny produkt nawilżający, ale przede wszystkim łagodzący podrażnienia, jak i wspomagający gojenie. Sprawdzi się zarówno na twarz oraz ciało, ale także na skórę głowy i włosy. Zobacz, jakie ma działanie, jak wybrać najlepszy żel z aloesu i jak korzystać z jego właściwości w poszczególnych zastosowaniach.

W ramach rankingu najpiękniejszych atrakcji turystycznych w Polsce, który jest organizowany przez blog podróżniczy PolskieSzlaki internauci wybrali najciekawsze miejsca do odwiedzenia w 2023 roku. Poszczególne atrakcje rywalizowały ze sobą w ośmiu kategoriach. W dwóch z nich zwyciężyli „kandydaci” z województwa Małopolskiego.

Lipiec za pasem, a to oznacza kwitnienie nowych roślin, a tym samym pojawienie się nowych alergenów. Alergicy z pewnością zastanawiają się co teraz pyli? W lipcu głównym utrapieniem dla alergików są pylące trawy. Pyli też pokrzywa, trawy, komosa i lipa pospolita. Ich pyłki należą do alergenów, które oddziałują głównie na układ oddechowy. Sprawdź listę, co jeszcze pyli w lipcu oraz jakie są najczęstsze objawy alergii.