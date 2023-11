Prasówka 29.11.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

W Złockiem na ścianie sali gimnastycznej obecnej szkoły chcą stworzyć mural, który będzie przestawiał budynek starej szkoły. Ta posłała w świat wielu absolwentów. Prace ma wykonać sądecki artysta Mgr Mors. Koszt to ok. 50 tysięcy złotych. Inicjatywa została bardzo dobrze przyjęta przez mieszkańców, rodziców a także byłych absolwentów. To także idealna okazja do uczczenia 70-lecia szkoły.