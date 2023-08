Prasówka 3.08.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Eksperci stworzyli listę 10 krajów, które najchętniej wybierali Polacy na wakacje w lipcu 2023. To prawdziwe hity lata. Wiadomo też, ile średnio kosztuje wypoczynek w tych miejscach, które najbardziej zdrożało i co planują turyści na długi weekend sierpniowy. Przekonajcie się, gdzie warto zaplanować własne wakacje, by wypoczywać za rozsądną cenę.

Prawie 200 małopolskich szkół otrzyma łącznie blisko 6 mln zł, dzięki którym wzbogacą się o nowe pomoce dydaktyczne, innowacyjny sprzęt i oprogramowanie oraz narzędzia do terapii. Na początku lipca wojewoda małopolski Łukasz Kmita zatwierdził podział środków w ramach tegorocznego naboru do rządowego programu "Aktywna tablica". Trwa podpisywanie umów z organami prowadzącymi szkół.

Prasówka 3.08 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Już za kilka dni rozpocznie się najbardziej wyczekiwane muzyczne wydarzenie na Śląsku - FEST Festival! W ciągu zaledwie 4 lat to wydarzenie stało się jednym z największych i najważniejszych polskich festiwali muzycznych – tworząc markę, która przyciąga do centrum Śląska wielkie, światowe gwiazdy takie jak The Chemical Brothers, Peggy Gou, Kasabian, Steve Angelo, Two Door Cinema Club i ponad 200 innych wykonawców!