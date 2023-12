Prasówka 7.12.2023 Krynica-Zdrój. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Krynicy-Zdroju

Władze gminy Muszyna kupiły pięć elektrycznych autobusów i busów za 10 mln zł. Do przetargu zgłosiła się jedna firma, z którą została podsiana umowa. Nowoczesna flota będzie ekologiczna, na razie z pojazdów korzystać będą uczniowie lokalnych szkół.

12 grudnia zamknięty zostanie tunel pod Luboniem Małym w ciągu zakopianki. Kierowcy będą kierowani na objazdy, bo strażacy będą tego dnia ćwiczyli w tunelu. - To obowiązkowa, doroczna procedura - wyjaśnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Prasówka 7.12 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Przemysław Gawęda z pracowni Archigeum z tytułem Architect of The Year Awards 2023 za dwa projekty. The Architecture Community przyznało nagrodę Polakowi w dwóch kategoriach: Nagroda za projekt “Wielofunkcyjnego Stadionu Biathlonowego na Kubalonce” w kategorii „Architekt roku 2023” oraz nagroda za projekt „Inteligentny tunel na rozbiegu skoczni narciarskiej Wielka Krokiew w kategorii „Obiekt sportowy i rekreacyjny roku 2023”. A jak wiemy skocznia ta znajduje się na naszym terenie, w Zakopanem. Gratulujemy! Czy projekt tunelu doczeka się realizacji?