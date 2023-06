Prasówka Krynica-Zdrój 1.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

W czwartek, 1 czerwca, w Polsce obchodzony jest Dzień Dziecka. Z tej okazji w wielu miejscach organizowane są specjalne wydarzenia dla dzieci. Atrakcji i to w dodatku też darmowych, nie zabraknie w Nowym Sączu i powiecie nowosądeckim. Zobacz gdzie, kiedy i co przygotowano dla najmłodszych w najbliższych dniach.

Pokemony zna każdy, nawet nie będąc fanem kultowych stworków. Co jednak, gdy słynne i często urocze istoty z gier, anime i mangi przybiorą potworną postać? Oto galeria stworzona przez SI, w której pokemony przybrały bardziej realistyczną i do tego nieco przerażającą formę. Zapraszamy.

Szparagi w cieście francuskim przygotowuje się w mgnieniu oka, ale ich zapach i smak pozostają w pamięci jeszcze długo po zjedzeniu. To danie, do którego wraca się z przyjemnością. Połączenie rozpływających się w ustach szparagów i zrumienionego boczku z delikatnym ciastem daje prostą, ale pyszną przekąskę na imprezę bądź kolację na ciepło.

Rok szkolny 2023/2024 zacznie się wyjątkowo 4 września. Co nowego pojawi się w edukacji? W szkołach ponadpodstawowych nowy przedmiot (biznes i zarządzanie) zastąpi podstawy przedsiębiorczości. Z kolei uczniowie klas czwartych otrzymają darmowe laptopy. Na zajęciach z WF-u mogą pojawić się testy sprawnościowe. Nauczycielom tymczasowo będą przydzielane dodatkowe godziny. Sprawdźcie, co jeszcze zmieni się w edukacji.

Wpadki weselne mogą zdarzyć się każdemu. Niektóre wywołują salwy śmiechu, a po jakimś czasie stają się tematem rodzinnych anegdot, jednak są też takie, które trudno będzie obrócić w żart. Ślub i wesele to wyjątkowe wydarzenia, wymagające od gości odpowiedniego zachowania i szacunku dla pary młodej. Chociaż nikt nie jest idealny, warto zwrócić uwagę, aby tego dnia uniknąć niezręcznych sytuacji.

Jak usmażyć kurczaka bez tłuszczu? To bardzo proste. Wypróbuj przepis na filety z kurczaka w papirusie, smażone na suchej patelni. To domowa i zdrowsza wersja popularnego dania z torebki. By przygotować idealnie soczystego kurczaka, potrzebujesz jedynie papieru do pieczenia i przypraw. Filety są wyraziste i pyszne. Sprawdź przepis na kurczaka w papirusie.