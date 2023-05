Prasówka Krynica-Zdrój 11.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Pierwsza Komunia to ważne wydarzenie, gdzie z tej okazji dziecku wręczane są prezenty. Nie wiesz, co kupić? Oto kilka propozycji na prezent dla dzieci na Pierwszą Komunię.

Dobiegają końca prace związane z budową mostu tymczasowego nad potokiem Kamienna w miejscowości Polany w gminie Krynica-Zdrój. Jak podkreśla burmistrz uzdrowiska Piotr Ryba, to strategiczna przeprawa ponieważ obsługuje ruch turystyczny z województw: podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego oraz częściowo z mazowieckiego, jak i świętokrzyskiego. Z drogi tej korzystają także turyści z Tarnowa.

Powstał nowy ranking najlepszych w Europie aquaparków. Eksperci wzięli pod uwagę opinie gości i popularność danej atrakcji wśród internautów. Okazało się, że pierwsze miejsce w najnowszym zestawieniu zajął polski aquapark. Która z naszych krajowych atrakcji jest tak dobra? Jakie inne aquaparki w Europie najbardziej warto odwiedzić, jakie atrakcje szykują i ile kosztuje wstęp? Zapraszamy do krótkiego informatora, w którym przedstawiamy najlepsze parki wodne w Europie.

Prasówka 11.05 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Lunch w słoiku to świetna przekąska, którą można przygotować w mniej niż 30 minut. Najczęściej danie opiera się na ugotowanych kaszach, ryżu lub sałatce z grzankami. Samo danie jest łatwo zapakować do torby lub plecaka i szybka zjeść w biurze lub w plenerze. Polecamy 11 przepisów na pyszny lunch do słoika.