Prasówka Krynica-Zdrój 12.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Krynica-Zdrój 12.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Jak zrobić najprostsze i najlepsze ciasto ze śliwkami? Mam na to niezawodny sposób. Nie trzeba miksować masy, ani zagniatać czy wałkować – składniki wsypujemy prosto do blaszki. To bardzo proste i bardzo smaczne. Placek jest kruchy, pięknie pachnie cynamonem i wanilią, a owoce są apetycznie rozpieczone. Przekonaj się i wypróbuj sprawdzony i prosty przepis na sypane ciasto ze śliwkami.