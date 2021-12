Prasówka Krynica-Zdrój 12.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Niedziela zapowiada się pochmurna z przejaśnieniami w pasie od Śląska przez centrum po Mazury i Suwalszczyznę. Na krańcach południowo-wschodnich prognozuje się umiarkowane opady śniegu do 5 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na północnym-wschodzie, -1 st. C w centrum kraju do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, tylko na południowym-wschodzie okresami dość silny.