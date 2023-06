Prasówka Krynica-Zdrój 13.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Xbox Carbon Black to nowa konsola z zaskoczenia zapowiedziana przez Microsoft podczas Xbox Game Showcase. Nowy kolor to jednak niejedyna zmiana w stosunku do obecnych na rynku konsol najnowszej generacji producenta. Sprawdź szczegóły, sprzęt może się podobać.

Za sprawą historycznego awansu Puszczy Niepołomice do ekstraklasy piłkarskich rozgrywek, o Niepołomicach zrobiło się głośno w całej Polsce. Miasto świętuje historyczny sukces swojego klubu, choć do tej pory z futbolem raczej go nie kojarzono. Z puszczą owszem, ale w dosłownym znaczeniu. Teraz to się zmienia, ale podkrakowskie Niepołomice to przede wszystkim zabytki, miejsca do zwiedzania, biznesowe zagłębie, intrygujące historie i piękna przyroda. Sprawdź z czego słyną Niepołomice i przejdź do galerii zdjęć, aby poznać najciekawsze atrakcje!