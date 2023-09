Prasówka Krynica-Zdrój 15.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.09, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Norbert Huber poprowadził Polskę do finału mistrzostw Europy! Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka gwiazda polskiej siatkówki!”?

Prasówka Krynica-Zdrój 15.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Norbert Huber poprowadził Polskę do finału mistrzostw Europy! Jaki jest prywatnie? Tak żyje i mieszka gwiazda polskiej siatkówki! Norbert Huber przebojem wdarł się do reprezentacji Polski. Jest jaśniejącą gwiazdą polskiej siatkówki! Potężne zagrywki, silne ataki i udane bloki. Na boisku jest nie do zatrzymania. Jego świetna gra poprowadziła Polaków do zwycięstwa nad Słowenią i finału Mistrzostw Europy! A jaki jest prywatnie? To bardzo cieka postać. Lubi psy, tatuaże i… strzelanie z pistoletu. Jak żyje i mieszka Norbert Huber? Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Monika Goździalska prywatnie. Tak żyje i mieszka gwiazda programu "Żony Warszawy". Dobrze czuje się w blasku fleszy i lubi odważne zdjęcia! Monika Goździalska wystąpiła w głośnym realityshow Polsatu - The Real Housewives. Żony Warszawy. Czym na co dzień zajmuje się słynna celebrytka i jaka jest prywatnie? To pewna siebie osoba, która lubi prowokować i jest – jak sama mówi – królową własnej bajki. Zobaczcie – tak żyje i mieszka gwiazda, binzeswoman i „żona warszawy".

📢 Na Hali Łabowskiej upamiętnili ks. Władysława Gurgacza, kapelana Żołnierzy Wyklętych. To były jubileuszowe 25. uroczystości Na polanie przed schroniskiem na Hali Łabowskiej po raz 25. odprawiona została msza święta, upamiętniająca ks. Władysława Gurgacza, kapelana żołnierzy oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Uroczystości patriotyczne miały miejsce także na cmentarzu w Nawojowej oraz przed Urzędem Gminy Łabowa.

Prasówka 15.09 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Loty z Krakowa do Tel Awiwu. Jeszcze w tym roku będą nowe połączenia dwa razy w tygodniu Przewoźnik lotniczy z Izraela - Sun d’Or International Airlines zaoferował loty regularne do Tel Awiwu z Krakowa. Na tej trasie będzie można polecieć od 1 grudnia dwa razy w tygodniu. Chociaż inni przewoźnicy także zaplanowali loty do Tel Awiwu, drugiego pod względem wielkości miasta w Izraelu.

📢 Horoskop dzienny na 15 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w piątek Horoskop dzienny na piątek 15 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy. 📢 Krynica Forum 2023. W planach manewry wojsk Polski i Litwy. Przećwiczą obronę Przesmyku Suwalskiego W ramach Krynica Forum 2023 doszło do spotkania i rozmów prezydentów Polski i Litwy: Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausėdy. Obaj podsumowali wzajemne ustalenia podczas wspólnej konferencji. Poinformowali m.in. o planach manewrów wojskowych z udziałem żołnierzy obu państw. 📢 Krynica Forum 2023. Polska umacnia współpracę z Koreą Południową. Kupujemy samoloty i czołgi, korzystamy z nowych technologii 14 września prezydent RP Andrzej Duda i premier Korei Południowej Han Duck-soo uroczyście zainaugurowali Forum Koreańsko-Polskie, będące integralną częścią trzydniowej konferencji Krynica Forum 2023. W spotkaniach dotyczących współpracy Polski i Korei Południowej biorą udział polscy i koreańscy ministrowie, liczna delegacja biznesowa oraz eksperci. Dyskusje dotyczą m.in. współpracy w obszarze zbrojeń, bowiem to z Korei Południowej trafiają do Polski pierwsze zamówione samoloty bojowe FA-50, czołgi K2, armatohaubice K9 i wyrzutnie Chunmoo.

📢 Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość – najważniejsze informacje „Wegetarianizm i rowery to symbol nowinek kulturowych, które promuje Unia Europejska”. (Jacek Sasin: Wypowiedź dla mediów z dnia 9 stycznia 2016 r.) 📢 Tak żyje i mieszka Julia von Stein z "Diabelnie boskie". Róż, samochody i... trumny. Oto codzienność słynnej Małopolanki Julia von Stein zasłynęła z udziału w takich programach jak "Królowe życia" oraz "Damy i wieśniaczki". Jej poczynania wielu Polaków, może śledzić na ekranach telewizorów, także dzięki jej udziałowi w programie "Diabelnie boskie". Tam Małopolanka pokazuje swoje życie, w którym na co dzień zajmuje się... projektowaniem trumien oraz makijażem zwłok. Tym jak żyje i mieszka chętnie chwali się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Zobaczcie sami!

📢 Tragiczny wypadek Polaków na Słowacji. Cztery osoby zginęły, przeżyło tylko 5-miesięczne dziecko Tragedia polskiej rodziny na Słowacji. Ich samochód uderzył w drzewo. Nie żyją cztery osoby. Bez obrażeń z wypadku wyszło za to 5-miesięczne dziecko. Zmarła rodzina pochodziła z Żywiecczyzny.

📢 Choć już po wakacjach, to w bacówkach nadal można kupić prawdziwe oscypki Kto wymarzył sobie spróbować prawdziwego oscypka jeszcze w tym roku – powinien się spieszyć. To ostatnie tygodnie sezonu wypasu owiec. - Jak pogoda pozwoli, to chcemy wypasać do połowy października. Ale jak przykurzy śnieg, trzeba będzie brać się do chałupy – mówi Marian Barnaś, baca z Polany Szymoszkowej w Zakopanem. 📢 Krynica Forum 2023. Koncert z gwiazdami i nocne rozmowy o polityce oraz biznesie Trwa konferencja Krynica Forum 2023. To spotkanie liderów ze świata polityki i biznesu. Po debatach dotyczących bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego wieczorem przyszedł czas na koncert „Serce Europy”, w którym wystąpili m.in. znani polscy artyści: Natalia Kukulska, Janusz Radek, Jacek Wójcicki, Olga Szomańska. Oklaskiwali ich prezydenci Polski i Litwy. Po zakończeniu na krynickim deptaku prezydent Andrzej Duda odbył prywatną rozmowę z prezydentem Gitanasem Nausėdą i opowiadał o urokach Krynicy-Zdroju, pięknie prezentującej się po zmroku, dzięki efektownej iluminacji.

