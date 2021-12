Prasówka Krynica-Zdrój 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nordic walking do 18 km od Starego Sącza. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 18 - 19 grudnia”?

Prasówka Krynica-Zdrój 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nordic walking do 18 km od Starego Sącza. Podpowiedzi ciekawych tras na weekend 18 - 19 grudnia Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Starego Sącza? Wspólnie z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie garść pomysłów na najbliższy tydzień (od 18 grudnia). Jeżeli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, zacznij w weekend. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, by oswoić technikę. Oto nasze sugestie, gdzie warto sie wybrać ze Starego Sącza na nordic walking. Na ten tydzień znaleźliśmy trasy w odległości do 18 km od miasta. Sprawdź je i podziel się opinią z innymi.

📢 Święta w kuchni – gadżety do bożonarodzeniowych wypieków. Zobacz, jakie świąteczne akcesoria kuchenne warto kupić Świąteczne akcesoria kuchenne to istotny element bożonarodzeniowego wyposażenia kuchni. Trudno wyobrazić sobie święta Bożego Narodzenia bez rodzinnie wykonywanych wypieków. W domach, w których mieszkają dzieci takie wspólne pieczenie ciast, ciasteczek i pierników to coroczny rytuał, bez którego święta nie mogłyby się odbyć. Przygotowaliśmy galerię z najciekawszymi świątecznymi akcesoriami do kuchni, które uatrakcyjnią i umilą przedświąteczne przygotowania.

📢 Wiedźmin w prawdziwym życiu? Witcher School, czyli polski larp dla fanów Wiedźmina, Sapkowskiego i fantasy Wiedźmin to już dziś marka znana na całym świecie. Wykreowany przez Andrzeja Sapkowskiego książkowy świat fantasy poruszył wyobraźnię i serca czytelników, a za sprawą gier od CD Projekt RED Wiedźmin ma dziś fanów w każdym zakątku globu. Komu mało książek, gier i serialu Netflixa, który na dniach wystartuje z drugim sezonem, ten może spróbować swoich sił w prawdziwym wiedźminowaniu, a przynajmniej w odgrywaniu postaci ze świata Sapkowskiego w niezwykłym larpie. Witcher School (Szkoła Wiedźminów) pozwala uczestnikom przenieść się na kilka dni do ich ulubionego świata fantasy, do prawdziwego zamku pełnego rycerzy, bohaterów i spiskowców.

Prasówka 16.12 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie jedz tego na kolację, bo nie zaśniesz. Zadbaj o dobry sen i energię o poranku. Co można jeść, a czego lepiej unikać na kolację? Prawidłowa higiena snu warunkuje właściwe funkcjonowanie organizmu. Niedostateczna ilość lub słaba jakość snu może zwiększać ryzyko wielu chorób, w tym nadciśnienia tętniczego i cukrzycy typu 2. Spożywanie niektórych produktów przed snem może znacząco zmniejszać stężenie melatoniny i tym samym utrudniać zasypianie. Sprawdź, które produkty mogą ułatwić zasypianie oraz zapewnić lepszy sen.

📢 To historia o walce o zdrowe serce, od której pęka serce. 7 milionów złotych na wagę życia Emilki To historia o walce o zdrowe serce, od której pęka serce. Pięciomiesięczna Emilka z Krakowa toczy najcięższą z możliwych walk - walkę o życie. Choroba jest bezlitosna, ale rodzice zdeterminowani, by walczyć o zdrowie i życie córeczki. Robią wszystko, by zebrać pieniądze na operację i leczenie w Stanach Zjednoczonych, ale to koszt ponad 7 milionów złotych. Czasu jest coraz mniej, bo dziewczynka w klinice musi znaleźć się najpóźniej za pięć miesięcy. Liczy się każda złotówka. 📢 "Lombard. Życie pod zastaw". Dominika Skoczylas jest gwiazdą serialu TV Puls. Jak spędzi święta? Dominika Skoczylas to gwiazda serialu TV Puls pt. "Lombard. Życie pod zastaw". Jak zamierza spędzić święta? Sprawdźcie!

