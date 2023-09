Prasówka Krynica-Zdrój 21.09.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Pod koniec sezonu często zadajemy sobie pytanie, czy trzeba jeszcze kosić trawę i kiedy zrobić to po raz ostatni przed zimą. Jesienią rzeczywiście trawa rośnie wolniej, ale to nie znaczy, że można zrezygnować z jej pielęgnacji. Sprawdź, jak kosić trawę jesienią i kiedy zrezygnować z tego zabiegu.

Malta, znana ze swojego bogatego dziedzictwa kulturowego i historycznego, staje się teraz miejscem fascynującej przygody pod wodą. Pierwszy na świecie podwodny park archeologiczny został otwarty u wybrzeży maltańskiej wyspy Gozo. Nowa atrakcja pozwala odkrywać historię Malty z zupełnie innej perspektywy, niemożliwej do osiągnięcia w tradycyjny sposób.

Prasówka 21.09 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Głóg jest ciernistym krzewem osiągającym do 3-4 metrów wysokości, który często rośnie w Polsce dziko. Jego czerwone owoce oraz młode kwiatostany są znane i cenione ze względu na liczne właściwości lecznicze. Picie herbatki z głogu polecane jest osobom starszym z problemami sercowymi. To jednak niejedyne cenne właściwości głogu! Zobacz, na co jeszcze pomogą napar i nalewka z głogu.