Prasówka Krynica-Zdrój 23.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Od piątku 22 grudnia na drogi w całej Polsce wyjedzie więcej policyjnych patroli. Policjanci będą kontrolować nie tylko prędkość. Na co jeszcze zwrócą uwagę w przedświątecznych wyjazdach?

W Krakowie Sylwestra na Rynku Głównym nie będzie. W zamian miasto zaprasza na bale i mniejsze imprezy noworoczne. Mimo to znajdą się pewnie tradycjonaliści chcący puszczać fajerwerki. Z pomocą dotyczącą tego jak to robić przychodzi Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej. Zapewnia ona też, że polskie fajerwerki są bezpieczne, a ich rynkowa wartość oceniana jest na ok. 700 mln złotych rocznie.