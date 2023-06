Prasówka Krynica-Zdrój 24.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krynicy-Zdroju.

Prasówka Krynica-Zdrój 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie jest burza? Ostrzeżenie IMGW dla Krakowa i całej Małopolski przed burzami z gradem. Nawałnice na Sądecczyźnie Przez Małopolskę przeszły gwałtowne burze. IMGW wydało ostrzeżenie II stopnia dla całego województwa. Najgorsza sytuacja była na Sądecczyźnie. W Mszanie Dolnej spadł sporej wielkości grad. Alert dla części Małopolski został przedłużony do 22.30. Dla dwóch powiatów zostało wydane ostrzeżenie 3. stopnia.

📢 Koniec roku szkolnego. Sądeccy uczniowie od dzisiaj mają już wakacje Nie było w Nowym Sączu i na Sądecczyźnie szkoły, w której by dzisiaj nie odbyło się oficjalne zakończenie roku szkolnego 2022/2023. Uczniowie po uroczystych apelach, rozdaniu dyplomów oraz nagród dla tych odnoszących sukcesy i bardziej wyróżniających się, mogą podręczniki odłożyć na półki. Oficjalnie rozpoczęli bowiem wakacje.

📢 W stawach pod Oświęcimiem pływają gigantyczne karpie. Każdy może sobie z nim zrobić... zdjęcie Selfie z karpiem? To możliwe tylko na stawach w Dolinie Karpia pomiędzy Oświęcimiem a Wadowicami. A, że rybki mają tu gigantyczne rozmiary, to takie zdjęcie robi wrażenie. Co ważne, ta te okazy "chucha się i dmucha". Po złowieniu, zważeniu i pamiątkowym zdjęciu, znów trafiają do wody.

Prasówka 24.06 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wakacje na dnie morza, czyli jak bezpiecznie zwiedzać podwodny świat. Niesamowite atrakcje, które pozwolą wam poczuć się jak kapitan Nemo Smutny los załogi Titana pokazuje, że ekstremalne przygody są także ekstremalnie niebezpieczne. Są jednak sposoby na to, by zwiedzić podwodny świat bez ryzyka. Jakie atrakcje pozwalają turystom poczuć się jak kapitan Nemo i na własne oczy zobaczyć sekrety dna morskiego? Zapraszamy do galerii niesamowitych podwodnych hoteli, przezroczystych batyskafów i innych cudów, z których możecie skorzystać na wakacjach.

📢 Philip Morris inwestuje ponad 30 mln dolarów w Ukrainie. Symbol nadchodzących zmian gospodarczych, a zarazem mocny sygnał dla innych firm 30 mln dolarów, 250 miejsc pracy – to nie tylko pieniądze i nowy zakład produkcyjny Philip Morris International w okolicach Lwowa, ale także wsparcie dla gospodarki i zarazem spory zastrzyk gotówki do budżetu walczącej Ukrainy. To również bardzo mocny sygnał, że mimo okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą warto i należy działać. Od 1994 r. PMI zainwestowało w Ukrainie już ponad 700 milionów dolarów. 📢 Krynica-Zdrój. Igrzyska Europejskie widoczne tylko w kilku miejscach. Zdjęcia W Krynicy-Zdroju, mieście, w którym odbywają się wybrane konkurencje 3. Igrzysk Europejskich 2023 Kraków – Małopolska, nie panuje jakaś wielka sportowa gorączka. Próżno jej szukać na popularnym deptaku, a co poniektórzy z kuracjuszy wiedzą jedynie, że w mieście odbywa się jakieś większe wydarzenie sportowe. Pomaga w tym nieco odpowiednio przystrojony budynek Pijalni Głównej gdzie znajduje się m.in. centrum akredytacyjne dla dziennikarzy.

📢 Tak mieszka Andrzej Sołtysik. Zobacz, jak się urządził prowadzący „Dzień dobry TVN” w swoim domu w Krakowie Andrzej Sołtysik to dziennikarz radiowy i telewizyjny, który od kilkunastu lat prowadzi popularną śniadaniówkę. Właśnie media obiegła zaskakująca informacja, że nie zobaczymy go już więcej w porannym programie „Dzień dobry TVN”. Zaglądamy do krakowskiego domu prezentera, w którym mieszka wraz z żoną i synkiem. Zobacz, jak się komfortowo urządził w Krakowie Andrzej Sołtysik. 📢 Kandydatki do tytułu Miss Polski na zgrupowaniu w Krynicy-Zdroju. Piękne dziewczęta odkrywają Małopolskę Już 16 lipca poznamy nową Miss Polski. Wybrana zostanie ona spośród 32 kandydatek podczas wielkiej gali, która odbędzie się w Amfiteatrze parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. W Krynicy-Zdroju trwa już zgrupowanie pretendentek do korony. Kandydatki ćwiczą do konkursu, uczestniczą w sesjach fotograficznych i odkrywają Małopolskę. Były m.in. w Bobowej, Muszynie, Nowym Sączu i Krakowie.

📢 Jak zrobić kluski kładzione? Przepis na pyszny domowy makaron do obiadu. Podane z truskawkami i śmietanką smakują jak u babci Kluski kładzione to pyszny dodatek do obiadu. Dawniej były bardzo popularne. Dzieci zajadały się takimi kluskami podanymi np. z truskawkami i słodką śmietanką czy polanymi rozpuszczonym masłem i posypane twarogiem. W każdej wersji smakowały rewelacyjnie. Zdecydowanie warto je przygotować. Podpowiadam sprawdzony przepis na kluski kładzione łyżką. Sprawdź, jakie są dobre. Gorąco zachęcam.

