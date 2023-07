Prasówka Krynica-Zdrój 26.07.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka popularny „Zwierzu”. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

Według stanu na dzień 1 stycznia 2023 roku w Polsce jest 979 miast, z czego 302 stanowią gminy miejskie, w tym 66 to miasta na prawach powiatu. Największym miastem w Polsce jest oczywiście Warszawa (populacja: 1 861 975), ale pewnie znacznie mniej osób wie, że najmniejsze miasto w Polsce to Opatowiec (populacja 317). Postanowiliśmy sprawdzić, jakie miasta w Małopolsce są najmniejsze pod względem ludności. Możecie być zaskoczeni!

Upały dają się we znaki, dlatego parki wodne czy baseny pod chmurką są oblegane. Każdy szuka ochłody i wytchnienia. Ten sezon letni jest wyjątkowo dobry dla Muszyny, która znalazła kolejny sposób jak przyciągnąć turystów. Baseny na Zapopradziu nie mogą narzekać na nudę. Mimo, że w rejonie sądeckim są cztery parki wodne, oraz wiele miejsc do wypoczynku nad wodą to uzdrowisko poszło o krok dalej organizując wodne zabawy oraz piana party, która cieszy się powodzeniem.