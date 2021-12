Prasówka Krynica-Zdrój 26.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Nowy Sącz to zagłębie utalentowanych ludzi. Wywodzi się stąd wiele gwiazd, ale również przedsiębiorczych osób. Do ich grona zalicza się pochodząca z tego miasta Zuzanna Żytkowicz. Sądeczanka projektuje ubrania, które podbijają internet. To piękne kreacje opatrzone logiem jej firmy o nazwie „By Shenobia”. Zuzia nie tylko je projektuje, ale również promuje w mediach społecznościowych sama pozując do zdjęć w swoich produktach.