Prasówka Krynica-Zdrój 27.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Małopolska non stop gości turystów z całego kraju, a nawet świata. Większość z nich na bazę wypadową w Tatry wybiera Zakopane. Nie wszyscy wiedzą, że tuż obok „zimowej stolicy Polski” znajduje się przepiękna miejscowość, która gwarantuje wypoczynek w ciszy i spokoju. Poznaj 5 powodów, dla których warto odwiedzić Murzasichle.

Linia kolejowa Podłęże-Piekiełko ma stanowić najszybsze połączenie Krakowa z Zakopanem i Nowym Sączem. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło aktualny harmonogram dla realizacji tego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki kolejowej trasy mają być realizowane do 2030 roku.

Obchody święta Wszystkich Świętych sięgają swoją historią niemal do IV wieku. Początkowo był to dzień wspomnienia męczenników, z czasem jednak zmieniał swoją formę. Dzisiaj święto Wszystkich Świętych kojarzy się przede wszystkim z tłumami wiernych, którzy odwiedzają groby swoich bliskich modląc się za ich dusze. Jak niemal 100 lat temu obchodzono to święto? Czy coś się zmieniło? Zobaczcie archiwalne zdjęcia.