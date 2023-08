Prasówka Krynica-Zdrój 29.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Klub Odnova to jedno z miejsc na mapie Nowego Sącza, gdzie tętni imprezowe życie miasta. Kolejna letnia impreza w sądeckim klubie Odnova przyciągnęła tłumy imprezowiczów. „STOP THINKING, START DRINKING” było jej hasłem przewodnim. Na parkiecie sporo się działo, a dobrą zabawę uczestników imprezy uwieczniono na zdjęciach. Jak się bawili? Zobaczcie sami!

Koniec lata to koniec żniw i plac polowych. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się ludowe święta plonów - „dożynki". Również i na Sądecczyźnie nie zabrakło w tym roku imprez dożynkowych. Z tej okazji mieszkańcy przygotowują wieńce dożynkowe, a ich kreatywność jest niezwykła. Zobaczcie dożynkowe dzieła sztuki przygotowane przez mieszkańców ziemi sądeckiej i sąsiedniej ziemi limanowskiej.

Nadchodzący koniec wakacji 2023 to doskonała okazja do odkrycia uroków Polski w nietypowy sposób. Już w pierwszy weekend września, miłośnicy podróży i kolei będą mieli szansę doświadczyć wyjątkowej atmosfery podróży starymi pociągami. Podczas niezapomnianej podróży w czasie pociągi przewiozą pasażerów przez malownicze tereny.

Agnieszka Chylińska na Instagramie zaskakuje swoich fanów zdjęciami. M.in. swoich stylizacji. Przy okazji premiery teledysku do trzeciego singla z albumu "Never ENDING Sorry" przeszła sporą metamorfozę. Zresztą nie po raz pierwszy. Sprawdźcie, w kogo tym razem wcieliła się gwiazda.