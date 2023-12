Prasówka Krynica-Zdrój 30.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

W piątek (30 grudnia 2023 r.) Eryk Goczał razem z tatą Markiem i wujkiem Michałem oraz Oriolem Meną, Marciejem Martonem i Szymonem Gospodarczykiem wsiadają do samolotu i ruszają na Rajd Dakar 2024. W styczniu przez dwa tygodnie pokonają prawie 8 tys. kilometrów po Arabii Saudyjskiej. Rok temu, wówczas 18-letni Eryk zwyciężył Rajdzie Dakar w kategorii SSV.

Końcówka grudnia to dla lekarzy czas wytężonej pracy. Powodem bywają dolegliwości wielu osób, związane z dietą przy świątecznym stole. Jak pozbyć się nadmiaru kalorii, aby organizm wrócił do równowagi? Zapytaliśmy o to lek. Jarosława Gucwę z Bochni.