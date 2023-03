Prasówka Krynica-Zdrój 31.03.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.03, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport były świetną okazją, aby poznać kilkadziesiąt nietypowych zawodów!”?

Prasówka Krynica-Zdrój 31.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport były świetną okazją, aby poznać kilkadziesiąt nietypowych zawodów! Opiekun psa niosącego ukojenie zestresowanym pasażerom oraz sokolnik strzegący nieba nad lotniskiem, agent handlingowy i marszałek, strażnik graniczny, strażak oraz celnik, a także meteorolog i koordynator ruchu lotniczego. Co ich łączy? Największy, najnowocześniejszy oraz najszybciej się rozwijający regionalny port lotniczy w Polsce, a także już 4. Lotniskowe Targi Zawodoznawcze Kraków Airport. Jeśli ktoś szukał nowych wyzwań, to 30 marca był idealnym dniem, aby je odnaleźć!

📢 Ta choroba nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Mieli ją Marilyn Monroe i Wojciech Młynarski. Choroba afektywna dwubiegunowa wśród gwiazd Choroba afektywna dwubiegunowa to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się zmianami nastroju od manii do depresji, od poczucia ogromu szczęścia i kreatywności do wielkiego smutku. Zmaga lub zmagało się z nią wiele znanych osobistości. Jak wygląda diagnoza? Zobacz, u których gwiazd zdiagnozowano ChAD.

📢 Tu w Polsce spadł meteoryt. Niezwykły rezerwat pełen kraterów i historii sprzed tysięcy lat znajduje się w Poznaniu. Jak do niego dotrzeć? Nasza piękna planeta w czasie swojego istnienia przetrwała bardzo wiele – wielokrotnie także uderzenia pochodzących z przestrzeni kosmicznej obiektów. Co ciekawe, na terenie dzisiejszej Polski także spadł meteoryt. Ślady po nim można oglądać do dziś w niezwykłym rezerwacie pełnym kraterów i historii sprzed tysięcy lat – znajdziecie go... w Poznaniu. Jak tam dotrzeć? Przedstawiamy najważniejsze informacje o rezerwacie „Meteoryt Morasko".

Prasówka 31.03 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sprawdzone sałatki na Wielkanoc. Te dania zrobią furorę na święta. Oto 11 przepisów na wyśmienite sałatki wielkanocne Święta wielkanocne nadchodzą wielkimi krokami. W trakcie śniadania na stołach królują sałatki wielkanocne. Zgodnie z tradycją nie może zabraknąć sałatki jarzynowej. Zebraliśmy dla was przepisy na 11 sałatek, które urozmaicą świąteczny stół. Wypróbuj i wybierz swoje ulubione sałatki na Wielkanoc.

📢 Krynica-Zdrój będzie mieć wirtualna strzelnicę. Otrzymali ponad 140 tys. złotych na realizację projektu. Ma być dostępna dla każdego Krynica-Zdrój to jedyny samorząd w regionie sądeckim, który otrzyma rządowe wsparcie na utworzenie wirtualnej strzelnicy. Konkurs na dofinansowania rozstrzygnęło właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej. Do uzdrowiska trafi ponad 143 tys. zł. Ma to powstać w obiekcie po byłym gimnazjum przy ul. Szkolnej 3.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!