Prasówka Krynica-Zdrój 4.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

To była wyjątkowa impreza w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Zabawie w sylwestrową noc towarzyszyły pokazy pirotechniki. Nie mogło zabraknąć niespodzianek dla klubowiczów, którzy obdarowani zostali “energicznymi” gadżetami. W czasie tej wyjątkowej imprezy każdy znalazł coś dla siebie. Goście bawili się w trzech salach, w trzech różnych klimatach muzycznych. Zobacz, co tam się działo.

Już wiadomo, że ceny skipassów tej zimy znowu poszły w górę, w dodatku trwa wysoki sezon narciarski. To jednak wcale nie oznacza, że jazda na nartach w styczniu 2024 musi być droga. Wyszukaliśmy dla was 16 najtańszych ośrodków narciarskich z całej Polski, gdzie na karnety zjazdowe wydacie najmniej, nawet niecałe 100 zł za cały dzień zabawy. To świetne miejsca na zimowy weekend i nadchodzące ferie 2024.

Miłośnicy podróżowania z pewnością są zadowoleni z rozpoczęcia nowego roku, bowiem przyniesie on nowe okazje do bliższych i dalszych wyjazdów. Ci z was, którzy pragną wypocząć w zacisznych zakątkach, w 2024 roku powinni unikać wojaży do tych 5 europejskich miast. Oto lokalizacje, które są spełnieniem koszmarów zwolenników spokoju.

Od kilkunastu lat tysiące a teraz już nawet setki tysięcy lampek oświetla dom i ogród z szopka w Ptaszkowej państwa Jurczyńskich. To najbardziej oświetlone miejsce w regionie sądeckim, jednak w tym roku musi mierzyć się z poważnymi przeszkodami. Deszczowa pogoda i błoto niestety nie pozwalają na bezpieczne zwiedzanie znanej w całym regionie atrakcji. Teraz miejsce, które było widać z daleka niestety musiało zawiesić działalność. Lampki ponownie zaświecą jak pojawi się mróz.