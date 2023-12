Prasówka Krynica-Zdrój 4.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.12, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Schroniska górskie Małopolski zimą. Gdzie najlepszy ciepły schabowy, gorąca zupa, pyszna szarlotka”?

Prasówka Krynica-Zdrój 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Schroniska górskie Małopolski zimą. Gdzie najlepszy ciepły schabowy, gorąca zupa, pyszna szarlotka Małopolska słynie z wielu wspaniałych smakołyków i miejsc, gdzie serwowane są dania tradycyjnej kuchni polskiej oraz regionalne. Bywa, że aby zjeść coś pysznego, trzeba wspiąć się na beskidzkie szczyty czy zawędrować w tatrzańskie doliny, gdzie doznaniom smakowym towarzyszą przepiękne widoki. Do tego satysfakcja z pokonania własnych słabości i pełnia szczęścia gwarantowana. Portal visitmałopolska.pl podpowiada, gdzie serwują pyszne dania w pięknych okolicznościach przyrody. Na cel wzięto schabowego, zupy i szarlotkę.

📢 W Krynicy nagrodzono najlepszych młodych śpiewaków. Po raz 10. odbył się tu Konkurs im. Kiepury Ukraińska sopranistka Maryana Mazur zwyciężczynią X Międzynarodowego Konkursu im. Jana Kiepury w Krynicy Zdroju. Artystka zdobyła uznanie jury również za najlepsze wykonanie arii polskiej. Młodą śpiewaczkę usłyszymy w Operze Krakowskiej.

📢 Góra Parkowa w rozkwicie. Nowe inwestycje uatrakcyjnią Krynicę-Zdrój Krynica-Zdrój poszerza swoją ofertę turystyczną i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach Góra Parkowa zyska najwięcej nowych atrakcji. Mimo zimowej aury rozpoczęte już prace budowlane postępują. Mowa tutaj nie tylko o amfiteatrze, ale również Wodnym Placu Zabaw. Do pozostałych zaplanowanych inwestycji trwają przygotowania. Co szykuję dla turystów uzdrowisko?

Prasówka 4.12 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co trzeba zrobić, by uniknąć mandatu w zimie? To ważne, bo można stracić nawet 3000 zł i "zarobić" 12 punktów karnych Do niedawne 500 zł, ale teraz już 3000 zł mandatu i 12 pkt karnych można otrzymać za wyjechanie na drogę publiczną nieodśnieżonym autem. Na tym nie koniec, bo 300 zł i 8 pkt karnych grozi kierowcy za odśnieżanie wcześniej uruchomionego samochodu, albo 500 zł i 8 pkt karnych za nieodśnieżone tablice rejestracyjne. To tylko niektóre kary, które czekają kierowców nieprzygotowanych do podróży w zimowych warunkach.

📢 Przesiadka na szybką kolej i autobusy dowozowe. Komunikacja dla milionów pasażerów dojeżdżających do Krakowa i okolicznych miast Zakorkowane drogi wlotowe do Krakowa i długi czas przejazdów sprawiają, że mieszkańcy podmiejskich gmin i powiatów muszą przesiąść się na komunikację kolejową i autobusy aglomeracyjne. Najwięcej szczęścia mają ci, którzy mogą korzystać z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Obecnie są trzy linie tej kolei podmiejskiej. Jedna z nich za tydzień zostanie wydłużona z Przeciszowa do Oświęcimia. Co istotne samorząd wojewódzki rozwija też sieć linii autobusowych, które dowożą mieszkańców z odleglejszych miejscowości do przystanków kolejowych i parkingów, na których można się przesiadać i jechać komunikacją publiczną. Tekst jest częścią naszej akcji "Po pierwsze komunikacja". 📢 Skoki narciarskie WYNIKI. W Lillehammer dzisiaj Polacy się poprawili, ale wielkich powodów do radości nadal nie ma. Wygrał Kraft Wyniki Pucharu Świata w skokach narciarskich dzisiaj w Lillehammer są dla Polaków teoretycznie najlepsze w sezonie, ale jeszcze nie ma co świętować. Punkty zdobyło trzech naszych zawodników, lecz znów nie odegrali znaczącej roli. Najwyżej, na 23. pozycji, sklasyfikowany został Paweł Wąsek. Zwycięstwo odniósł Stefan Kraft.

📢 Jedyne takie trasy do jazdy na sankach w Małopolsce. SankoLandia w Muszynie Złockim zaczyna sezon zimowy SankoLandia to alternatywa dla tych, którzy nie jeżdżą na nartach czy snowboardzie, a chcę poszaleć na śniegu. Dwie trasy o długości 2 i 3 kilometrów do zjazdu na specjalnych sankach wytyczono na zboczach Kotylniczego Wierchu w Muszynie Złockiem. To jedyna w Małopolsce tego typu atrakcja, która w niedzielę (3 grudnia) rozpoczyna sezon zimowy.

