Prasówka Krynica-Zdrój 6.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krynicy-Zdroju nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Krynica-Zdrój 6.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Styl japandi jest teraz najmodniejszy. Zobacz, jak pięknie można urządzić mieszkanie w bloku. Wyjątkowe wnętrza stylistki Dawida Podsiadło Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste”. Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat.

📢 Tak zaoszczędzisz na kupowaniu dalii. Sprawdź, co koniecznie trzeba zrobić jesienią i ciesz się pięknymi kwiatami co roku Dalie to piękne kwiaty, które chętnie uprawiamy w ogrodach. Jeśli jednak nie chcemy kupować co roku nowych, jesienią musimy pamiętać o ich wykopaniu. Bo dalie są wieloletnie, ale pozostawione w gruncie zmarzną i nic z nich nie będzie. Sprawdź, kiedy wykopać dalie i jak je przechować do wiosny.

📢 Redyk w Szczawnicy. Setki owiec, muzyka, śpiew, a na koniec występ zespołu Zakopower Szczawnica szykuję się na przywitanie owiec. 14 października w tym pienińskim uzdrowisku odbędzie się jeden z największych jesiennych redyków w Polsce. Ulicami miasta przejdzie ponad 1000 owiec. To tego będzie wiele koncertów i atrakcji – w tym występ zespołu Zakopower.

Prasówka 6.10 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jesienne dekoracje możesz mieć za darmo. Zobacz, jak modnie udekorować dom na jesień. Na te piękne ozdoby nie wydasz nawet grosza Dary natury warto wykorzystać do jesiennych dekoracji mieszkania czy domu. Kasztany, kolorowe liście, żołędzie czy szyszki to najlepszy pomysł na klimatyczne ozdoby za darmo. Podpowiadamy, jak zaprosić jesień do wnętrz i stworzyć w domu przytulny klimat.

📢 Taki widok Agaty Kornhauser-Dudy to rzadkość. Zamieniła stylowe garsonki i sukienki na spodnie rurki i trapery. Zobacz strój pierwszej damy Agata Kornhauser-Duda przyzwyczaiła Polaków do swoich formalnych stylizacji. Jej ulubionymi strojami są sukienki, garsonki i marynarki. Tym razem założyła na siebie coś, co każda z was może nosić na co dzień. Jeden szczegół przykuł naszą uwagę. To spodnie rurki, które rewelacyjnie podkreślają budowę ciała. 📢 Justyna Kowalczyk-Tekieli zdradziła, na kogo zagłosuje w najbliższych wyborach parlamentarnych. To znana postać Justyna Kowalczyk-Tekieli wskazała swojego kandydata w wyborach parlamentarnych. To też były sportowiec, choć bardziej znany z telewizyjnych występów w roli eksperta i komentatora. Kto zasłużył na głos dwukrotnej mistrzyni olimpijskiej w biegach narciarskich? 📢 Wybory parlamentarne 2023 w Krakowie. Senator Bogdan Klich o KPO: Każdy z Polaków stracił co najmniej 7 tys. zł Każdy z Polaków stracił co najmniej 7 tys. zł ze względu na to, że PiS-owi nie chciało się pochylić i podnieść tych pieniędzy, które przyznała Polsce UE w ramach KPO - mówił na zorganizowanej w Krakowie w ramach kampanii wyborczej konferencji senator KO Bogdan Klich. Poseł Bartłomiej Sienkiewicz, "jedynka" na krakowskiej liście, zapewniał: Jeśli KO zwycięży, te pieniądze natychmiast przyprowadzi do Polski.

