Prasówka tygodniowa z 26.03.2023 w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

2,7 tys. sadzonek wiązów, grabów, sosen i bratków czekało w sobotę na wszystkich, którzy przyszli do krakowskiego Centrum Serenada, by wziąć udział w naszej edukacyjnej akcji ekologicznej „Drzewko za surowce wtórne”. Cieszyła się ona dużym powodzeniem. Udało się zebrać mnóstwo elektroodpadów, makulatury, tworzyw sztucznych i metalowych puszek. A dzieci miały okazję zdobyć cenną wiedzę z dziedziny ekologii.

Do kościoła, a potem… na giełdę. Tak wyglądają niedzielne poranki w wielu sądeckich domach. Skąd to wiemy? Bo od wielu już lat w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej w niedzielę rano można spotkać tłumy sądeczan. Tak zwana giełda „wszystkości” przyciąga tłumy mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości.

Skonfiskowanie nielegalnych urządzeń do gier hazardowych oraz przedstawienie zarzutów 34-latkowi to efekt wspólnych działań sądeckich policjantów i funkcjonariuszy Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie na terenie gminy Stary Sącz.

Jajka faszerowane na różne sposoby to obowiązkowa przystawka na świątecznym stole. Wśród dań, które z pewnością odmienią tradycyjny poczęstunek, są jajka faszerowane suszonymi pomidorami. Dzięki nim nadzienie do jajek na długo zapada w pamięć. Podpowiadamy łatwy przepis na jajka faszerowane suszonymi pomidorami.

Mieszkańcy Niepołomic dojadą pociągiem do Krakowa. Szybciej pojedziemy też koleją z Olkusza do stolicy Małopolski. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na realizację inwestycji z rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.” Szacunkowa wartość projektów, które mają zostać zrealizowane to ponad 500 mln zł.