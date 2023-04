Prasówka z Krynicy-Zdroju 1.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Chorwacja niezmiennie cieszy się uznaniem wśród turystów z całego świata – także Polaków. Prawdopodobnie, chociaż po części, odpowiedzialne są za to zachwycające wyspy oblane z każdej strony lazurowymi wodami. Jeśli wybieracie się do tego malowniczego kraju na wakacje, koniecznie zobaczcie naszą listę 7 najpiękniejszych wysp Chorwacji, które warto zwiedzić podczas urlopu. Jedne są zupełnie bezludne, inne – bardzo zatłoczone. Tym, co je łączy jest niezwykła uroda.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 roku, który wyniósł 16,2 proc. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1 proc. – Inflacja na pierwszy rzut oka ostro runęła z najwyższego od 1996 r. pułapu i z przytupem rozpoczęła hamowanie – wskazuje Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl. Z kolei Łukasz Stefaniak, XTB podkreśla, że wskaźniki CPI za marzec spowolniły, jednak nie tak mocno jak oczekiwano

W końcu marca 2023 zaczął obowiązywać letni rozkład lotów na polskich lotniskach. Przewoźnicy nie próżnowali i przygotowali wiele nowych kierunków dla turystów spragnionych słońca i przygody. Do jakich nowych krajów i miast możemy polecieć z polskich lotnisk w sezonie letnim 2023? Co oferuje np. Lotnisko Chopina w Warszawie, porty lotnicze w Krakowie czy Wrocławiu, lotnisko w Gdańsku? Zebraliśmy dla Was informacje o nowych kierunkach lotów na lato 2023, dostępnych z polskich miast. Na pewno znajdziecie wśród nich inspirację do zaplanowania majówki, urlopu czy wakacji.