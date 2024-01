Prasówka z Krynicy-Zdroju 10.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Agencja Mienia Wojskowego co miesiąc organizuje przetargi nieruchomości. Obiekty, które znajdują się na stronie Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie przeznaczone są zarówno do najmu, jak i sprzedaży. Przetargi nieruchomości prowadzone przez Agencję Mienia Wojskowego zlokalizowane są na terenie całego kraju. Zakup nieruchomości powojskowych to inwestycja.

W wieku 67 lat po ciężkiej chorobie zmarł ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes Fundacji im. Brata Alberta. Wybitny kapłan przebywał w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Odszedł we wtorek (9 grudnia) o godz. 8.

Styczeń to w małopolskich parafiach czas wizyt duszpasterskich, trwają one święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Kolęda to dla większości katolików jedyna okazja w roku do zaproszenia księdza do swoich domów i mieszkań. Wierni przed wizytą duszpasterską przygotowują swoje mieszkania. Sprzątają, a w pomieszczeniach, gdzie przyjmą kapłana rozścielają biały obrus na stołach i ustawiają krzyże z zapalonymi świecami. Parafianie przed kolędą zaglądają również do portfela i przygotowują koperty dla księży w ramach ofiary na potrzeby Kościoła. Każdego roku wierni zastanawiają się, czy dać księdzu pieniądze, a jeśli tak, to ile włożyć pieniędzy do koperty.