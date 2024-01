Prasówka z Krynicy-Zdroju 11.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.01, w Krynicy-Zdroju. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pomyłka na egzaminie zawodowym. Tysiące uczniów nie zdało? Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat”?

Prasówka Krynica-Zdrój 11.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pomyłka na egzaminie zawodowym. Tysiące uczniów nie zdało? Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała komunikat Egzaminy zawodowe 2024 trwają. Błędny klucz odpowiedzi, który przekazała Centralna Komisja Edukacji sprawił, że uczniowie techników i szkół branżowych podchodzący dziś do egzaminu zawodowego, oblali test. Co się wydarzyło i jakie konsekwencje poniosą uczniowie? Czy będą musieli powtarzać egzamin? Znamy szczegóły.

📢 IKEA wycofuje z rynku ładowarkę USB ze względu na ryzyko oparzeń i porażenia prądem IKEA apeluje do wszystkich klientów, którzy nabyli ładowarkę USB ÅSKSTORM 40 W w kolorze ciemnoszarym o numerze artykułu 50461193, aby przestali jej używać i skontaktowali się z IKEA w celu uzyskania zwrotu pieniędzy. IKEA wycofuje z rynku ładowarkę ze względu na ryzyko oparzeń i porażenia prądem

📢 Zderzenie dwóch osobówek na DK 75 w Nowej Wsi. Jedna osoba została zabrana do szpitala Do drodze krajowej nr 75 na ruchliwej trasie Nowy Sącz - Krynica-Zdrój doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Odcinek drogi w miejscowości Nowa Wieś był początkowo zablokowany. Jedna z trzech osób podróżujących pojazdami została przetransportowana do szpitala na dalsze badania.

Prasówka 11.01 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krynicy-Zdroju. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 TOP 10 miejsc na zimową wycieczkę zaledwie godzinę drogi od Krakowa! Pomysły na ferie 2024 Nie macie pomysłu, gdzie wybrać się na weekendową wycieczkę zimą? Miejski, szary krajobraz nie zawsze sprzyja zimowym wypadom, dlatego mamy dla was kilka propozycji na weekendową wycieczkę w okolicy Krakowa. Dotarcie w proponowane przez nas miejsca zajmie wam około godzinę, jednak zdecydowanie warto poświęcić na to czas. Zachwycające, śnieżnobiałe widoki czy może ucieczka przed zimnem i kąpiel w wodach termalnych? Decyzja odnośnie tego, jak chcecie spędzić wolny czas, należy do was!

📢 Los Maxa i Pedro poruszył tysiące internautów z Małopolski. Psiaki marzły w niewielkim kojcu. Interweniowały służby Zima i siarczyste mrozy to śmiertelne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także dla zwierząt. W ostatnich dniach służby i organizacje troszczące się o los czworonogów otrzymały wiele zgłoszeń od osób zaniepokojonych psami trzymanymi na zewnątrz. Do krakowskiego - i nie tylko - schroniska ruszyły masy ludzi, biorąc do swoich domów czworonogi, by te w dobrych warunkach przetrwały niskie temperatury. Takie historie zawsze budzą wielkie emocje, jednak nie zawsze zwierzętom dzieje się krzywda, mimo, że mieszkają na zewnątrz. Każdy przypadek może być inny. 📢 Wirtualna kolęda ks. Natanka z Małopolskiej Grzechyni. Zamiast odwiedzać wiernych w domach, "nawiedza ich duchowo" Ks. Piotr Natanek, suspendowany kapłan z Grzechyni w Małopolsce, znów szokuje. Kolęduje u wiernych, których ma w całej Polsce i za granicą, ale nie odwiedza ich osobiście. Jak twierdzi sam Bóg "poustawiał mu system pracy" oraz obdarzył szczególnym błogosławieństwem "duchowego nawiedzania domów". Jak wyglądała taka kolęda? Przeczytajcie.

📢 Erupcja wulkanu w Indonezji. Rozpoczęto ewakuację mieszkańców i turystów Wyspa Flores we wschodniej Indonezji doświadcza stanu najwyższego alarmu po erupcji wulkanu Lewotobi Laki-Laki - ogłosili lokalni urzędnicy. Ewakuacja ludności w okolicy została już rozpoczęta, a mieszkańcy są zobowiązani nosić maski ochronne z powodu wzmożonego wydzielania się pyłu wulkanicznego. 📢 Oto najpopularniejsze rasy psów w Polsce! Te szczeniaki najczęściej kupowano w 2023 roku Przed kilkoma laty najpopularniejszymi psami w Polsce były labradory. Do tej pory szczenięta tej rasy są chętnie kupowane przez rodziny z dziećmi oraz młode osoby, szukające inteligentnego, posłusznego, wesołego, przyjacielskiego i spokojnego psa. Obecnie największą popularnością cieszą się owczarki niemieckie! Zobaczcie nasze zestawienie najchętniej kupowanych ras szczeniąt przez Polaków!

📢 Wybory samorządowe 2024. Kto zostanie burmistrzem Krynicy-Zdroju? Piotr Ryba ma już dwoje konkurentów Piotr Ryba, Dariusz Reśko oraz Iwona Grzebyk-Dulak – to trzy osoby, które oficjalnie potwierdziły chęć ubiegania się o fotel burmistrza Krynicy-Zdroju podczas wiosennych wyborów samorządowych.

📢 Sałatka Cezar. Przepis na słynną sałatkę z kurczakiem, która posmakuje każdemu. Jak zrobić sos do sałatki Cezar? Znana i lubiana sałatka Cezar to pyszne połączenie sałaty, grzanek, sera i wyrazistego sosu. Proponuję przepis na sałatkę Cezar z kurczakiem, która świetnie sprawdzi się na obiad czy kolację. Jej przygotowanie nie jest trudne i nie wymaga krojenia wielu składników. Przekonaj się, jak pysznie smakuje sałatka Cezar i wypróbuj przepis na taki posiłek.

