Prasówka z Krynicy-Zdroju 13.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Minister Edukacji i Nauki rozdzielił środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w pierwszym półroczu 2023 roku. Do małopolskich uczniów trafią stypendia socjalne o łącznej wartości prawie 10 mln złotych. Małopolski Urząd Wojewódzki podsumowuje: biorąc pod uwagę liczbę osób w wieku od 6 do 18 lat, która w Małopolsce wynosi 466,1 tys., można powiedzieć, że tą formą wsparcia objętych jest ponad 3 procent uczniów.

Jak odświętnie przystroić stół na przyjęcie z okazji pierwszej komunii świętej? Co powinno się znaleźć na blacie? To jeden z najważniejszych elementów, który warto zaplanować przed organizacją uroczystego obiadu w domu. Elegancko ozdobiony stół na komunijne przyjęcie może stanowić niezwykłą oprawę tej rodzinnej uroczystości. Warto więc poświęcić trochę czasu i już teraz pomyśleć o odświętnym obrusie i ozdobach. Podpowiadamy, jak przygotować stół na komunijne przyjęcie w domu.

Deweloperzy mają powody do radości – po trudnym ubiegłym roku, sprzedaż mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce jest dziś o 30 proc. wyższa. To skutek m.in. poluzowania zasad obliczania zdolności kredytowej. Mimo to firmy są ostrożne we wprowadzaniu nowych nieruchomości na rynek i wciąż raczej chomikują pozwolenia na budowę.