Prasówka z Krynicy-Zdroju 13.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To bardzo dobra informacja dla Krynicy-Zdroju, jej mieszkańców, ale również turystów. Nic nie powinno już stanąć na przeszkodzie, aby w uzdrowisku powstał długo wyczekiwany Aqua Park. 7 grudnia Spółka Aqua Krynica zakupiła teren byłego ośrodka GROMADA, gdzie obiekt ma powstać. - Do końca stycznia 2024 roku spodziewamy się zaprezentowania wstępnej koncepcji realizacji tej inwestycji - mówi Piotr Ryba, burmistrz Krynicy.

Karuzela vatowska zakończyła się w sądzie, do którego akt oskarżenia skierowali małopolscy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą. Prowadzili oni śledztwo dotyczące prania pieniędzy, tropili przestępców, którzy zakładali firmy "słupy" i angażowali je w fikcyjne transakcje. W sprawie zostało zatrzymanych 12 osób. Podejrzani usłyszeli zarzuty prania brudnych pieniędzy, poświadczania nieprawdy w dokumentach w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz używania tych dokumentów, wystawiania faktur w sposób nierzetelny. Zatrzymanej szajce grozi do 10 lat więzienia.

Na stokach narciarskich pojawili się już pierwsi narciarze i snowboardziści. Odnotowaliśmy również pierwsze wypadki z ich udziałem na stokach. Na sztucznych lodowiskach również doszło do pierwszych poważnych zdarzeń. Policja apeluje o rozwagę i bezpieczne zachowania na stokach narciarskich i lodowiskach!

