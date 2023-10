Prasówka z Krynicy-Zdroju 15.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Naprawdę nazywa się Anita Dudczak, ale wszystkim fanom nowoczesnego popu znana jest jako Nita. Pochodzi z miejscowości Czyrna koło Krynicy - Zdroju zdobyła popularność dzięki TikTokowi i Instagramowi, a konsekwencją tego było podpisanie umowy z wytwórnią Kayah - Kayax. 25 sierpnia jej nakładem ukazał się debiutancki album Nity - "Nitki". Popularności wokalistki stale rośnie i wygląda na to, że Małopolska dała Polsce kolejną gwiazdę popu.

Góra Żar w Międzybrodziu Żywieckim leżąca w Beskidzie Małym na pograniczu Śląska i Małopolski przyciąga wieloma atrakcjami turystów z obu regionów przez cały rok. Jesienią znajdą tutaj coś dla siebie miłośnicy pieszych wędrówek, rowerów, podniebnych lotów, pięknych widoków i zwykli spacerowicze. Przejdźcie do galerii i zobaczcie jak można spędzić czas na Żarze.

Zarząd województwa skierował do konsultacji społecznych projekt uchwały sejmiku w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie. Przepisy mają regulować tak kwestie miejsca polowań, aby nie stanowiły one zagrożenia dla ludności. W Krakowie natomiast jest ciekawa sytuacja, bo miasto ma duży problem z dzikami, które wchodzą nawet do centrum. Były pomysły że zwiększenie obszarów łowieckich na terenie miasta pozwoliłoby na odstrzał i zmniejszenie populacji tej zwierzyny.