Prasówka z Krynicy-Zdroju 16.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Zaginiony 73-letni obywatel Ukrainy został odnaleziony. Mężczyzna wyszedł z domu w Rytrze 14 stycznia br. około godz. 9:40 i nie dawał znaku życia, aż do 15 stycznia, kiedy to miejsce jego pobytu zostało ustalone. Sądecka Policja oraz rodzina dziękują za pomoc w poszukiwaniach. Mężczyzna jest cały i zdrowy.

2024 to rok przestępny – oznacza to, że luty będzie miał 29 dni, a cały rok 366. Okazuje się, że wielu ludzi boi się tego bardziej niż piątku 13., a dla niektórych osób to wyczekiwany czas. Zobacz, co to znaczy, że rok jest przestępny i czego lepiej nie robić w tym okresie.