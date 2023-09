Prasówka z Krynicy-Zdroju 17.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Trwają zdjęcia do szóstej edycji hitu TVP „Sanatorium Miłości”. Tym razem to Krynica-Zdrój jest tłem dla miłosnych uniesień bohaterów programu. Reżyserzy show, w którym osoby po 60. roku życia szukają drugiej połówki, postanowili w jednym z odcinków wykorzystać także samochody z duszą, należące do członków Stowarzyszenia Miłośników Pojazdów Zabytkowych Galicya z Nowego Sącza.

Co 27 sekund ktoś na świecie słyszy diagnozę nowotworów krwi, w Polsce co 40 minut. To jednak nie wyrok. Na całym świecie jest zarejestrowanych 41 mln potencjalnych dawców szpiku. Tylko w Małopolsce taka lista obejmuje 166 tys. osób. Ze względu na to, że zaledwie 25 proc. pacjentów ma szansę na znalezienie zgodnego dawcy w rodzinie, bardzo ważne jest zgłaszanie się jak największej liczby osób tzw. niespokrewnionych. - Osoba, która się zgłasza musi być świadoma swojej decyzji, ponieważ w momencie, gdy dzwoni telefon z ośrodka dawców szpiku, to oznacza, że po drugiej stronie, albo ulicy, Polski czy też świata, jest faktycznie pacjent, który jest zgodny z danym dawcą i czeka konkretnie na jego pomoc – mówi Magdalena Przysłupska, Rzecznik Prasowy Fundacji DKMS.