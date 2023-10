Prasówka z Krynicy-Zdroju 2.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Bajeczne życie miliarderów jest często owocem zainteresowania. To jak mieszkają, jak spędzają czas i czym jeżdżą. Luksusowe życie u boku miliardera Józefa Wojciechowskiego wiedzie jego o 50 lat młodsza partnerka-Patrycja Tuchlińska. Zakochani doczekali się syna Agustyna a ich posiadłość w Warszawie jest ogromna. Są tam willa, domy dla służby, kort tenisowy, lądowisko dla helikoptera i ogromna przestrzeń.

Gmina Krynica-Zdrój wyznaczyła nową drogę do źródła miłości pod Górą Parkową. To ze względów bezpieczeństwa, ponieważ na odcinku ul. Pułaskiego jeszcze nie ma chodnika, a jest tam bardzo duży ruch pieszy i samochodowy. Krynica wyznaczyła nową bezpieczną trasę i zamontowała oznaczenia. Jak dotrzeć do tej atrakcji turystycznej?