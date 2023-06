Prasówka z Krynicy-Zdroju 21.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Lato to czas, kiedy żar leje się z nieba – sporo na ten temat wiedzą pasażerowie pociągów, którzy decydują się na skorzystanie z tego środka transportu wakacyjną porą. Tłum ludzi, nagrzane blachy i panujący w środku upał mogą wymęczyć nawet najbardziej wytrwałych... Jeśli planujecie wybrać się na urlop koleją, upewnijcie się, czy wasz pociąg ma klimatyzację – nie wszystkie składy są w nią wyposażone. Jak to sprawdzić?

Choć bób to wyjątkowo pożywne i niskokaloryczne warzywo, nie wszyscy mogą cieszyć się jego walorami smakowymi i zdrowotnymi. Szczególną ostrożnością we włączaniu go do swojej diety muszą wykazać się osoby przyjmujące leki na depresję i chorobę Parkinsona. Czujnością muszą wykazać się też chorzy na cukrzycę i dnę moczanową. Sprawdź, czy jesteś w grupie osób, którym jedzenie większych ilości bobu może zaszkodzić.