Prasówka z Krynicy-Zdroju 21.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku to już tradycja. Co roku, w okresie jesienno-zimowym w internecie wrze przy wyborze najpopularniejszego wyrażenia, używanego przez młodzież w ostatnim czasie. Tym razem również nie obyło się bez kontrowersji, gdyż jedno z słów z finałowej dwudziestki zostało usunięte. Skąd taka decyzja? Sprawdź i poznaj obecną TOP19!

Wraz z nowym rokiem akademickim w Polsce zaszły istotne zmiany w krajobrazie edukacyjnym, zwłaszcza w obszarze kierunków lekarskich. Jednak nie wszystkie nowo otwarte kierunki spełniają oczekiwane normy. W ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej aż 11 uczelni nie powinno otrzymać akredytacji, co stawia pod znakiem zapytania ich przyszłość. Oto lista uczelni, których przystosowanie do kształcenia lekarzy zostało ocenione negatywnie. Naczelna Izba Lekarska apeluje o pilne zmiany. Co dalej z losem studentów na tych kierunkach?