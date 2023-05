Prasówka z Krynicy-Zdroju 3.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Muszyna cieszy się wielką popularnością wśród turystów także w długi weekend majowy 2023. Jan Golba, burmistrz Muszyny jest zadowolony, że kurort tętni życiem, wskazuje że turystów przyciągają liczne atrakcje, których próżno szukać w innych częściach regionu. Szczególnie ogrody na Zapopradziu i ich mieszkańcy (egzotyczne ptaki, alpaki i białe jelenie) cieszą się popularnością. Także budynek ratusza nawiązujący do stylu galicyjskiego z piwnicami i salą tortur to prawdziwy hit.

Hip-Hop Night to cykliczna impreza organizowana w klubie Energy2000 w Przytkowicach, podczas której w dyskotece występują czołowi polscy artyści. Tym razem na scenie w Przytkowicach wystąpił Blacha. Goście dyskoteki mogli usłyszeć jego największe hity „Mademoiselle”, „Casablanca”, „Bez moich braci” czy „Bonnie & Clyde”. Zobaczcie, co tam się działo.

Trawy ozdobne są niezwykle modne, a prawdziwym hitem wśród nich jest trawa Red Baron, czyli imperata cylindryczna. Jej źdźbła pięknie przebarwiają się i przybierają intensywnie czerwony kolor. Trawa Red Baron nie jest szczególnie wymagająca i dobrze rośnie w większości ogrodów. Radzimy, jak ją uprawiać, by zdobiła i nasz.

Prasówka 3.05 Krynica-Zdrój: pozostałe wydarzenia

Z Lublina do Warszawy będzie można polecieć już od 92 zł. To dobra wiadomość dla osób, które często korzystają z transportu lotniczego, zwłaszcza między dwoma największymi miastami Polski. Lotnisko w Lublinie powróciło do obsługi lotów krajowych, w tym najkrótszego lotu w Polsce.