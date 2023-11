Prasówka z Krynicy-Zdroju 8.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Nocą, a właściwie nad ranem z poniedziałku na wtorek, 6 na 7 listopada zablokowany został system Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. To awaria, która dotknęła cały kraj. Był problem z nowoczesnymi metodami wysyłaniem karetek do pacjentów, ale działały telefony i kontakt radiowy, więc ratownicy docierali do pacjentów kontaktując się z dyspozytorami w tradycyjny telefoniczny sposób.