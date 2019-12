Prawie 3,5 tys. zgłoszeń na Tauron Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju

Ostatnie godziny starego roku to dobra okazja by wybrać starty w kolejnym sezonie biegowym. Już 3,4 tys. osób postawiło na 11. Tauron Festiwal Biegowy w Krynicy-Zdroju (11-13.9.2020). Organizatorzy imprezy przypominają o zmieniającym się progu opłat startowych – najniższe stawki obowiązują tylko do północy 31 grudnia.