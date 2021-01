Prawo i Sprawiedliwość ma już 20 lat. Dzieje partii w memach. Nie da się nie śmiać [MEMY]

Bałwan gigant w Olszanie. Budowali go kilka godzin, ma kilka metrów [ZDJĘCIA]

Na Sądecczyźnie spadło dużo śniegu to idealna okazja żeby go wykorzystać. W Olszanie (gmina Podegrodzie) bracia Kulak i ich siostrzeniec Kamil ulepili bałwana giganta. To potężna budowla, bo mierzy aż 4 metry, zajęło im to kilka godzin. Może im go zazdrościć cały region. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.