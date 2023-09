Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów do Sejmu w okręgu i zarejestrowało inną listę. Kto się na niej znalazł?

Dodał, że uważa tę listę za bardzo silną i ma nadzieję, że opozycja już czuje strach. Lider listy PiS w okręgu nowosądeckim wychwalał kolejnych kandydatów. Wśród nich na miejscu nr 16 była Joanna Szewczyk-Kubacka, prawnik z Podegrodzia, radna powiatu nowosądeckiego. Jej nazwiska zabrakło jednak na zarejestrowanej w delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu liście kandydatów KW Prawo i Sprawiedliwość do Sejmu. Za to pojawił się na niej, na ostatniej pozycji Bogdan Pęk, zootechnik z Krakowa. To doświadczony polityk, aktualnie radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, ale był trzykrotnie posłem, a następnie eurodeputowanym oraz senatorem.

Na liście PiS zabrakło natomiast miejsca dla obecnie sprawującego mandat poselski Jana Dudy. Dla wielu było to zaskoczeniem, a jak się okazało także dla samego parlamentarzysty. W wydanym oświadczeniu potwierdził, że był gotowy startować w wyborach, a o tym, że jego nazwisko nie pojawiło się na liście kandydatów, dowiedział się z mediów.

„Nie znam powodów, nikt ze mną o tym fakcie ani wcześniej, ani do chwili obecnej nie rozmawiał. Z mojej strony nie zaistniały żadne znane mi przyczyny, które były by powodem do podjęcia takiej właśnie decyzji” – napisał na swoim oficjalnym profilu na Facebooku Jan Duda. Mimo to poseł PiS zachęcał swoich wyborców, by w zbliżających się wyborach wsparli partię Jarosława Kaczyńskiego.