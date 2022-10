Prawo jazdy. Masz taki dokument? Policja ma Cię na celowniku!

Policjanci coraz częściej kontrolują zagranicznych kierowców, którzy jeżdżą bez uprawnień, z podrobionymi czy wręcz kupionymi prawami jazdy. Ilu ich wpadło – nie ma mówiących o tym odrębnych statystyk. Na skalę zjawiska - jak podaje "Rz" - nieco światła rzuca fakt, że tylko jedna policyjna akcja w Warszawie dotycząca kontroli taksówek z aplikacji wykazała, że na 189 kierowców 12 miało fałszywe dokumenty lub prowadziło mimo sądowego zakazu.

"W tym przypadku do sprawdzenia praw jazdy został użyty specjalistyczny sprzęt, który jest w stanie prześwietlić wszystkie cechy dokumentu i wykryć, czy jest on autentyczny" – mówi „Rzeczpospolitej” Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. I przyznaje, że przy rutynowej kontroli to trudne do ustalenia.