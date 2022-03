Premiera klipu Dom ukraińskiego duetu Vellow. Zobaczcie wzruszające wideo AS

We wtorek 8 marca na rynku ukazała się pierwsza płyta ukraińskiego duetu Vellow. Urodzone we Lwowie artystki Netali i Odri Tsirka od początku wybuchu wojny pomagają swoim rodakom. Dziś odbyła się premiera klipu do ich hitowego już numeru Dom. Artystki zapowiedziały, że część dochodu ze sprzedaży płyty przekażą na pomoc Ukrainie.