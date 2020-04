Prezydent ma wątpliwości odnośnie informacji podawanych przez Sanepid

Prezydent ma wątpliwości, co do wiarygodności raportu, który trafił dzisiaj, czyli 4 kwietnia, na jego biurko.

- Po raz kolejny czytam w nim, że ogółem w mieście i powiecie nowosądeckim zarażonych jest 18 osób. Właściwie powinien być to powód do radości i zadowolenia, ale miałem na studiach statystykę i logikę, i moim zdaniem, wszystko wskazuje na to, że nie mamy pełnych danych - mówi.

Ludomir Handzel zauważa, że w prawie 300 tys. populacji (miasto plus powiat) jest praktycznie niemożliwe, aby przez kilka dni pod rząd nie pojawiło się żaden nowy przypadek zarażenia koronawirusem.

- Albo jesteśmy słabo diagnozowani, albo wyniki badań wysyłanych do Krakowa po prostu do nas nie wracają - stwierdza.

Dlatego prezydent wysłał oficjalne pismo do dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Nowym Sączu. Pyta w nim ile wymazów pobrano w celu wykrycia zarażeniem koronawirusem na terenie miasta i powiatu od 27 marca do 4 kwietnia, ile pobranych w tym okresie wymazów zostało zakończonych określonym wynikiem i powróciło do Sanepidu w Nowym Sączu lub do sądeckiego szpitala oraz jaka jest ścieżka badania czyli kto pobiera wymazy, kto je przewozi, do kogo trafiają, kto je bada i przekazuje wyniki oraz jak długo trwa cała operacja.